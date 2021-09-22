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محافظ أسوان: تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع الأزهر

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محافظ أسوان: تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع الأزهر محافظ أسوان: تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع الأزهر

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان بمختلف القرى والمدن بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر القادم.

وقدم عطية الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على هذه المبادرة الرائدة، مشيداً بالدور المجتمعى الفعال الذي يقوم به الأزهر لمساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ودعم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم في توفير «حياة كريمة» للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا، وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح محافظ أسوان أن القافلة الطبية يشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين بجامعة الأزهر في العديد من التخصصات منها الباطنة والصدر والعظام والجلدية والرمد والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة، بجانب تخصصات التخدير والنساء والتوليد، موجها المسؤولين بضرورة تقديم كل أوجه الدعم اللوجستى والتنسيق المطلوب لتذليل العقبات وضمان نجاح فعاليات القافلة وتوفير الخدمة الطبية المتميزة للمرضى والمحتاجين على الوجه الأكمل.

المصرى اليوم

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