نشوى مصطفى: «مش هيأس من رحمة ربنا باللي بينتحر»

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تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن حوادث الانتحار التي يشهدها المجتمع حاليا، وانتشارها بين الشباب، قائلة: «ربنا هيحاسبنا على الولاد دول».

وأضافت خلال برنامجها «بنت البلد» على شاشة «صدى البلد 2»، مساء الثلاثاء: «ربنا خلقنا علشان نكون مع بعض.. أي حد ينتحر مش هقول عليه كافر، دي مش شغلتي.. إذا كان هذا المنتحر قد يأس من رحمة ربنا فأنا مش هيأس إن ربنا ممكن يرحمه».

وتابعت نشوى: «أنا بحس بمسئولية وذنب كبير بذنب لما بشوف حد تعبان أو مكتئب.. ومش هاخسر حاجة لما أشوف واحدة بتعيط أو حالتها النفسية واضح إنها مش كويسة لما أطبطب عليها أقولها سيبيها لله.. الكلام الطيب صدقة».

وأستكملت: «ولادنا دول هدايا من ربنا.. لازم نتعامل معاهم بفكر جديد لإن الأجيال الحالية غيرنا تمامًا».