جمعية محبي الأطرش تكرم الموسيقار فاروق سلامة واسم فايزة أحمد

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تكرم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، اسم الفنانة فايزة أحمد، والموسيقار فاروق سلامة، خلال أمسية فنية تقيمها في السابعة من مساء يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجارى بأتيليه القاهرة بوسط البلد .

حيث تحيى الجمعية ذكري كروان الغناء العربي الفنانة فايزة أحمد، التي رحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر عام 1983، ويسلم المستشار سمير خليل والفنان عادل السيد، درع التكريم للموسيقار الكبير محمد سلطان زوج الفنانة الراحلة فايزة أحمد، الذي يتحدث عن أهم المحطات الفنية في حياة فايزة أحمد، وبعض المواقف التي جمعت بين فريد الأطرش وفايزة أحمد، بحضور كوكبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبدالرحمن والفنان قيس عبدالفتاح ومطربة الأوبرا أسرار الجمال .

قدمت الفنانة فايزة أحمد للسينما مجموعة من الأفلام أشهرها «تمر حنة مع رشدي أباظة، والمليونير الفقير مع إسماعيل ياسين، وليلي بنت الشاطيء مع محمد فوزي»، وقدمت أكثر من 400 أغنية من ألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب والموسيقار فريد الأطرش والموسيقار محمد فوزي والموسيقار محمد الموجي وغيرهم، من أشهر أغانيها «ست الحبايب، يا غالي عليا ياحبيبى ياخويا، وقدرت تهجر، بيت العز، تهجرني بحكاية، حيران، رسالة من امرأة، خليكوا شاهدين، يا ما القمر عالباب» .

أما عن الفنان فاروق سلامة، فهو موسيقي وملحن شهير عرف ببراعته على آلة الأوكورديون، وكان العازف الرئيسي في حفلات أم كلثوم، وتميز بعزف الصولوهات المميزة الشهيرة في كل أغانيها، ولحّن للكثير من المطربين منهم «صباح وسميرة سعيد وعايدة الشاعر وليلى نظمي وأحمد عدوية وسعاد محمد وشريفة فاضل ونجاح سلام ومحرم فؤاد ومحمد ثروت وفاطمة عيد»، وقدم فاروق سلامة الموسيقى للعديد من الأفلام منها «خمسة باب، الراقصة والسياسي، والعجوز والبلطجي، الملك لله، شوادر» .