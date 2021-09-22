ما هي آلية تمديد تأشيرات الزيارة بغرض السياحة؟

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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مددت وزارة الخارجية السعودية صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة. وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

وتشتمل الإجراءات الخاصة بهذا التمديد:

1. شملت التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة.

2. التمديد تم بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

3. تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

4. مرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية e-visa موضح به تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد.