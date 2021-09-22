"أدبي حائل" يحتفي باليوم الوطني بإقامة مسابقتين وأمسية شعرية وطنية

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بجوائز مالية.. ويتضمّن تكريماً لأسر الشهداء

‬يحتفي النادي الأدبي بحائل بمناسبة اليوم الوطني الـ91 بإقامة بمسابقتين "لأفضل مقال" و"أفضل تغريدة" بمجموع جوائز بلغت 6 آلاف ريال، بالإضافة إلى أمسية شعرية وطنية "افتراضية" عن بعد، يقدمها الشاعر عبدالله سليمان الدريهم، ويديرها فهد الزعيزع، وذلك مساء الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٢/١٥هـ عند الساعة التاسعة مساءً عبر منصة "زووم".

وأوضح عضو النادي الأدبي بحائل رشيد الصقري، أن النادي حريص دائمًا على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية، التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف، واستعراض سيرة الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني، داعياً المثقفين والمهتمين من الجنسين إلى المشاركة في المسابقات وحضور الأمسية الشعرية الوطنية الافتراضية.

وأضاف "الصقري": "تقيم اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي التابعة لأدبي حائل، عدداً من الفعاليات والمبادرات احتفاءً باليوم الوطني الـ91 منها إقامة مسابقتين بالخط العربي والإلقاء، وخصص لها جوائز مالية للفائزين، ومبادرة لتكريم أُسر شهداء الواجب بالمحافظة بدروع تذكارية وهدايا عينية تحت عنوان "لن ننساكم في يومنا الوطني"، بالإضافة إلى إصدار مجلة مطبوعة تصدر عن اللجنة.