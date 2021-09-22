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"مطير": هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر

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رفع التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ٩١

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، نيابة عن منسوبي الصحة في منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وقال مطير في تهنئته: "تحتفي بلادنا الغالية سنوياً في الـ٢٣ سبتمبر بذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية على يد المؤسس حامل راية التوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، وعلى نهج الوطن مسيرته المشرقة نحتفي جميعاً بالعزة والكرامة والماضي العريق والمستقبل المشرق لبلادنا أرض الرخاء والأمن والأمان مملكة الإنسانية مهبط الوحي ومهد الرسالات بلاد الحرمين.

وختم: السعودية هي لنا دار ودمت يا وطني لأهلك ومحبيك منبع الفخر والتقدم والعطاء والأمان والصحة والعافية، وحفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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