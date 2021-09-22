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أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية لياقة للرياضة النسائية

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قال أن المرأة تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات

أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن أعمال جمعية لياقة للرياضة النسائية

‬تسلّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن أعمال جمعية لياقة للرياضة النسائية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ابتسام بنت فاضل العنزي، يرافقها أعضاء الجمعية.

واستعرض أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير الذي احتوى مجموعـة من الخدمات والدورات والمبادرات المتميـزة والمتخصصـة بالمجـال الرياضي للمرأة، ونشر وتعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع، وتشجيع ورعاية الرياضة النسائية وتمكين المرأة.

واشتمل التقرير إحصائية عن أنشطة الجمعية تضمن مشاركة 868 متطوعاً بإجمالي 1527 ساعة تطوعية، فيما استفاد من البرامج 2.391 فرداً.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بعمل الجمعية بمهنية ومسؤولية وتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية، وتطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لبناء خطط إستراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً وفق مرحلية زمنية واضحة لتطوير الرياضة النسائية في المنطقة، بما سيسهم في تعزيز فرص ممارسة النشاط الرياضي للنساء، سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً في كل المجالات، منوها بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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