لجنة تحكيم «شاعر المليون» تبدأ فرز قصائد 1000 متسابق

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تستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» لبدء تقييم قصائد نحو 1000 شاعر من 22 دولة، تقدموا للمشاركة فى الموسم العاشر خلال المرحلة القادمة من البرنامج. وأوضحت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى - الجهة المنتجة للبرنامج - أنه سيجرى تنظيم 4 جولات عن بعد (بواسطة الاتصال المرئى) لمرحلة مقابلات الشعراء فى كل من السعودية والكويت وعُمان والمملكة الأردنية والإمارات.

ويشهد الموسم العاشر، لأول مرة منذ انطلاقته، تنظيم جولة مقابلات للشعراء فى سلطنة عُمان، نظرًا للإقبال اللافت من قبل الشعراء العُمانيين، إذ تقدم للبرنامج فى موسمه الحالى نحو 70 شاعرًا وشاعرة، الأمر الذى دعا اللجنة إلى أن تجعل سلطنة عُمان ضمن قائمة جولات مقابلات الشعراء.

وكانت اللجنة قد أعلنت فى أغسطس الماضى عن فتح باب التسجيل والترشح للموسم العاشر من البرنامج حتى العاشر من سبتمبر الجارى عبر الموقع الإلكترونى للبرنامج، وفق شروط التسجيل المعتمدة.

كما اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تنظيم جولات «شاعر المليون» فى موسمه العاشر ومقابلات الشعراء عن بعد، وفق آلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، وذلك فى إطار استدامة دورها الساعى لإبراز مكانة العاصمة أبوظبى ورؤيتها فى احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافى وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافى بين الإمارات والعالم، وذلك التزامًا وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد- 19».

وأشارت اللجنة إلى أنها تحرص على التعاون مع الجهات المختصة فى المحافظة على الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لأعلى المعايير، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، ليواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر النبطى والارتقاء به وبشعرائه والترويج له فى الأوساط العربية، وتسليط الضوء على دوره الإيجابى فى الثقافة العربية والإنسانية، والتأكيد على دور إمارة أبوظبى فى تعزيز التفاعل والتواصل الثقافى.