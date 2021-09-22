كريم عبد العزيز: فخور بمشاركتى فى مهرجان «القاهرة السينمائى» مكرمًا وليس مدعوًا فقط

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وجه النجم كريم عبد العزيز الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على تكريمه بمنحه جائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للتميز، فى الدورة الـ 43، التى تقام فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

ووصف «كريم» التكريم بأنه بمثابة نقطة فارقة فى مسيرته الفنية التى انطلقت من فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وصولا إلى مسلسل «الاختيار 2» الذى عرض فى رمضان الماضى، وفيلم «كيرة والجن» الذى يواصل تصويره حاليا.

كريم عبد العزيز

وأضاف «عبد العزيز»، فى تصريحات له، أن التكريم ذكره ببداياته التى كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات المهرجان، الذى يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية، بل وأهمها فى منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه فى الدورة المنتظر إقامتها نوفمبر المقبل، مكرما وليس مدعوا فقط.

من جانبه، قال محمد حفظى، رئيس المهرجان: «إن المهرجان يحرص دائما على أن يكرم النماذج التى تجمع فى مسيرتها ما بين الموهبة والجماهيرية والعطاء للسينما، وهو ما ينطبق على النجم كريم عبد العزيز، الذى سيتم منحه جائزة فاتن حمامة للتميز».

كريم عبد العزيز

وتابع «حفظى»: «كريم عبد العزيز، احترمته على مدار 20 عاما من النجاح فى مشوار قدم من خلاله الكوميديا والأكشن والإثارة والرعب والرومانسية، ونجح فى ذلك باقتدار، وفاجأنا أحيانا باختياراته الجريئة، وليس من الصدفة أنه ضمن النجوم الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية دون أن يسير على وهم النمط المضمون».

كريم عبدالعزيز - صورة أرشيفية

النجم كريم عبد العزيز هو نجل المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ولذلك فإن العمل فى المجال الفنى لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ إنه عاش طفولته فى استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك فى العديد من الأفلام السينمائية التى أخرجها والده، من بينها «انتبهوا أيها السادة» 1978، «البعض يذهب للمأذون مرتين» 1978، «قاتل ماقتلش حد» 1979، «منزل العائلة المسمومة» 1986، هذا بجانب وقوفه أمام الفنانين الكبار عادل إمام، وسعاد حسنى، من خلال تجسيده لدور «على ماهر» خلال فيلم «المشبوه» الذى أخرجه سمير سيف، عام 1981.

كريم عبد العزيز

- بعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما، وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفنى من جديد.

- عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى التمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل «امرأة من زمن الحب»، الذى أخرجه إسماعيل عبد الحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.

كريم عبد العزيز

- حظى بفرصة التمثيل بجانب الفنان الكبير الراحل أحمد زكى، من خلال فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» 1998، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجوما فى وقتنا الحالى، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته فى فيلم «عبود على الحدود»، الذى أخرجه شريف عرفة عام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولى الدين.

- عمله فى المجال الفنى لم يقتصر على السينما والتليفزيون فقط، وإنما وقف أيضا على خشبة المسرح من خلال المسرحية الشبابية حينها «حكيم عيون» عام 2001، الذى يعد عام الحظ بالنسبة له، إذ إنه بدأ مرحلة جديدة من مشواره كان فيها بطلا لجميع الأعمال التى توالت بعد ذلك، والتى حققت نجاحا وصدى لدى الجمهور.

كريم عبدالعزيز - صورة أرشيفية

- من أهم أعماله خلال فترة انطلاقته فيلم «حرامية فى تايلاند» 2003، و«أبو على» 2005.

- رغم أنه برع للغاية فى الأعمال الكوميدية والرومانسية، فإنه لمع أيضًا فى أدوار الأكشن، ومن بين هذه الأعمال «ولاد العم» 2009، «خارج عن القانون» 2007.

- حقق فيلمه «الفيل الأزرق 2»، الذى أخرجه مراون حامد، وعرض عام 2019، إيرادات غير مسبوقة فى تاريخ السينما المصرية، إذ تخطت الـ 100 مليون جنيه.