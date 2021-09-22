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«طالبان» تبعث برسالة إلى الأمم المتحدة لإقامة علاقات معها

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«طالبان» تبعث برسالة إلى الأمم المتحدة لإقامة علاقات معها «طالبان» تبعث برسالة إلى الأمم المتحدة لإقامة علاقات معها

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قال بلال كريمي، المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، إن الحركة وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة حملت دعوة إلى إقامة علاقات معها.

وبعثت الحركة برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات بهدف تمهيد الطريق للتعاون، متوقعا من الأمم المتحدة الرد بشكل إيجابي على هذه الرسالة حتى يمكن البدء في العمل معا.

وقالت الحركة، إن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل السابقة، غلام إسحاقزي، لم يعد يمثل البلد في المنظمة. كما أعلنت حركة طالبان تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، هو محمد سهيل شاهين.

كانت حركة طالبان سيطرت من جديد على السلطة في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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