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مانشستر سيتي يفتقد لابورت وستونز في 3 مباريات قمة.. تعرف عليها

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مانشستر سيتي يفتقد لابورت وستونز في 3 مباريات قمة.. تعرف عليها مانشستر سيتي يفتقد لابورت وستونز في 3 مباريات قمة.. تعرف عليها

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء عن المباريات التي سيغيب فيها الثنائي المتميز جون ستونز وإيمريك لابوت، عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة.

وتلقت جماهير مانشستر سيتي صدمة قوية بعد الكشف عن غياب الثنائي إيمريك لابورت وجون ستونز نجمي خط دفاع الفريق لمدة أسبوعين على الأقل بسبب معاناتهما من الإصابة.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإنجليزية فإن اللاعبين سيغيبان عن صفوف فريق مانشستر سيتي في 3 مباريات قمة.

وستكون أولى المباريات التي سيغيب عنها اللاعبان هى مباراة تشيلسي في إحدى قمم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل.

أما ثاني المباريات التي سيغيب عنها جون ستونز وإيمريك لابوت فستكون أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري.

أما آخر مباراة سيغيب عنها اللاعبان فهى قمة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وستكون أمام فريق ليفربول في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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