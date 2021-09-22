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كولومبيا: 52 ألف دولار لاعتقال المسؤولين عن مقتل 5 عسكريين

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كولومبيا: 52 ألف دولار لاعتقال المسؤولين عن مقتل 5 عسكريين كولومبيا: 52 ألف دولار لاعتقال المسؤولين عن مقتل 5 عسكريين
خصصت السلطات الكولومبية جائزة قدرها 52 ألف دولار، لأي شخص يساعدها في القبض على المسؤولين عن التفجير، الذي أودى بحياة 5 عسكريين، وفقا لوزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو. وكتب الوزير على صفحته في «تويتر» اليوم: «نعرض مكافأة يصل قدرها إلى 200 مليون بيسو «نحو 52 ألف دولار» لقاء معلومات دقيقة عن منفذي هذا الهجوم وعقوله المدبرة.

واعتمادا على كل الموارد التي قدمتها لنا القوات المسلحة، سوف نجد المذنبين ونواصل كفاحنا». وكان الجنرال خوفينال دياز ماتيوس، قائد الفرقة السابعة للجيش الكولومبي، أعلن عن مقتل 5 عسكريين وجرح 3 آخرين أمس، نتيجة تفجير دبره أعضاء عصابة إجرامية، متخصصة في تجارة المخدرات.


الوطن السعودية

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