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"المشيطي": اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته

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"المشيطي": اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته "المشيطي": اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته
أكد أن المملكة حققت قفزات مشهودة في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة

‬رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال "المشيطي": "اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، فمنذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مروراً بأبنائه، وهي ذكرى تأتي في ظل تحقيق المملكة العربية لنجاحات كبيرة وقفزات استثنائية في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث حققت اكتفاءً ذاتياً في عدد كبير من المنتجات الزراعية والحيوانية، وذلك بفضل البنية التحتية المتينة، وجهود الكوادر الوطنية المخلصة.

ونوه بعهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، لتحقيق الريادة والرفاه والازدهار للمواطنين.

وأضاف: "بفضل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة للوزارة، تمكنت من رفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، وتحقيق تقدم كبير في استخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة وبجودة عالية، بالإضافة لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والعامة في هذا المجال، والمساهمة في رفع جودة واستدامة الخدمات عبر تخصيص المشاريع وتشجيع الاستثمارات، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك لتوفير غذاء أمن ومستدام والمساهمة في الأمن الغذائي في المملكة، وتحقيق تنمية ريفية زراعية مستدامه، كما حققت الوزارة نجاحات مشهودة في التحول الرقمي في خدمة المستفيدين في جمع قطاعات المنظومة وصولاً إلى أتمتة جميع الخدمات كهدف استراتيجي".

وثمّن نائب وزير البيئة، سبل الدعم التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتي أسهمت في رقي الوطن وتقدمه وتمكينه، وإيجاد حياة كريمة لأبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الوطن أمنه وعزته وشموخه، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن وأهله، ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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