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نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية ورابط التنسيق وموعد الطعون

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نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية ورابط التنسيق وموعد الطعون نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية ورابط التنسيق وموعد الطعون

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أعلنت جامعة الأزهر نتيجة الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، ونشر موقع جامعة الأزهر نتيجة الدور الثاني، ويمكن معرفة النتيجة عبر رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021.

وأعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، للقسمين العلمي والأدبي ومعاهد فلسطين.

بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من الثانوية الأزهرية 49.43%، وللقسم الأدبي 60.80% للقسم الأدبي، والثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين 98.37%.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني من الثانوية الأزهرية 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبة.

موعد بدء تنسيق الدور الثاني لكليات جامعة الأزهر

ذكرت مصادر في جامعة الأزهر أنه سيتم بدء تنسيق الدور الثاني للثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر خلال أيام، وتوقعت أن يبدأ التنسيق بحد أقصي يوم السبت المقبل.

رابط موقع تنسيق كليات الأزهر لطلاب الدور الثاني

يستطيع الطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية الأزهرية.

موعد بدء الطعون على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

تبدأ الطعون على نتيجة الدور الثاني من الثانوية الأزهرية خلال أيام، ويمكن تقديم التظلمات من النتيجة عبر رابط طعون الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021.

المصرى اليوم

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