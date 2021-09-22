«القاضية الضايعة».. جماهير الاهلي غاضبة من قفشة بسبب تراجع مستواه

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مازالت أصداء ركلة الترجيح التي أهدرها محمد مجدي افشة لاعب النادي الاهلي في مباراة السوبر المحلي والذي توج بها طلائع الجيش بعد فوزه على المارد الأحمر، تلقي بظلالها على الاجواء بين جماهير الكرة المصرية.

وارتبط اسم افشة بالعبارة الشهيرة التي اطلقها التونسي عصام الشوالي عليه نجم للأهلي «القاضية ممكن» التي تحولت أمس إلى عبارة اخرها «القاضية ضايعة» التي اطلقتها الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على افشه أيضًا بعد إهداره ركلة الترجيح التي منحت الفوز والتفوق لطلائع الجيش.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بين منتقد ومدافع عن افشه ففي حين اعتبرت بعض الجماهير ان تراجع مستوي افشه اثر سلبا على اداء ونتائج للأهلي إلا ان البعض الاخر التمس العذر للاعب بسبب حالة الاجهاد التي يمر بها على مدار تلاحم الموسميين.

ويعد محمد مجدي افشة لاعب الاهلى الاكثر مشاركة في تشكيل الاهلى هذا الموسم وياتي في مقدمة اللاعبين الاكثر مشاركة.

وحقق افشه مع الاهلي ثلاث بطولات حتى الآن هي الدوري الممتاز وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكذلك برونزية كأس العالم للأندية.

ويحظي افشة بمكانة خاصة عند جمهور الاهلي باعتباره الاكثر تاثيرا بين جميع اللاعبين .

وخسر افشة مع الأهلي هذا الموسم درع الدوري ولقب كأس السوبر المصري مساء الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.