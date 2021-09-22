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غدا.. كرم جبر يلتقي رئيس هيئة الإعلام الأردني

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غدا.. كرم جبر يلتقي رئيس هيئة الإعلام الأردني غدا.. كرم جبر يلتقي رئيس هيئة الإعلام الأردني

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يشهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، غدا، اجتماعا يلتقي فيه رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، مع رئيس هيئة الإعلام الأردني، وكبار رجال الإعلام بالمملكة الأردنية، وأعضاء مجلس النواب بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار تدعيم العلاقات المصرية الأردنية في مجال الإعلام، وتدعيمها في كل المجالات، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات الطيبة التي تربط الرئيس عبدالفتاح والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال الإعلام.

المصرى اليوم

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