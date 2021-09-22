فاركو يحسم التعاقد مع نجم طلائع الجيش

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نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في حسم التعاقد مع أحمد سمير، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي فاركو نجحوا في التوصل لاتفاق مع إدارة طلائع الجيش، بشأن الحصول على خدمات أحمد سمير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووافق مسؤولو طلائع الجيش، على رحيل أحمد سمير، من أجل الاستفادة المالية من وراء بيعه، خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي في نهاية الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يعلن فاركو عن الصفقة، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت مباراة الأهلي في بطولة السوبر المصري هي المباراة الأخيرة لأحمد سمير، مع طلائع الجيش، والتي فاز بها الطلائع بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن فاركو تعاقد مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.