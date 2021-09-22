خالد بيومي يكشف سر فشل موسيماني أمام الفرق الصغيرة

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خسر النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2020/2021، بعد سقوطه بركلات الترجيح أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء على لقب كأس السوبر في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي، وفي ركلات الترجيح نجح الطلائع في الفوز بنتيجة 3-2، ووجهت عقب المباراة انتقادات كثيرة للمدير الفني للمارد الأحمر، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ورد خالد بيومي، المحلل الرياضي الشهير بالعديد من الشبكات والقنوات الرياضية على سؤال بشأن فشل موسيماني في التعامل مع أندية الدوري المصري مثل: الجيش وسيراميكا والبنك الأهلي، وفي المقابل يتفوق على الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد بيومي موضحاً السبب: لأن موسيماني يصبح عاجزاً أمام الفرق التي تلعب على النقطة، على عكس إفريقيا المباريات فيها إلى حد ما مفتوحة تظهر فيها قدرات لاعبي الأهلي بعيداً عن أي مدرب.