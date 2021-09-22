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شيخ بني حرب بني مالك بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩١

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شيخ بني حرب بني مالك بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩١ شيخ بني حرب بني مالك بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩١
أكد أن البلاد تنعم بالرفاهية والرخاء.. وكل سعودي يفخر بالانتماء لوطنه الشامخ

شيخ بني حرب بني مالك بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩١

رفع الشيخ علي بن حسن المالكي شيخ قبيلة بني حرب بني مالك بمحافظة ميسان، باسمه ونيابةً عن أبناء قبيلته؛ أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة.

وقال المالكي: "تمرُّ علينا ذكرى اليوم الوطني ٩١ والمملكة تزخر بالعديد من النجاحات التي جعلتها في مقدمة دول العالم سياسيًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا، ويفخر كل مواطن ومواطنة بانتمائِه لهذا الوطن الشامخ والمعطاء".

وأضاف: نحن في المملكة نعيش في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في نِعَم عظيمة ورفاهية ورخاء، وذلك بفضل ما توفره حكومتنا الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في جميع المجالات، ومؤخراً بذلت الغالي والنفيس مع أبطال الصحة لمواجهة جائحة كورونا وتوفير كافة الاحتياجات الطبية لشعبها والمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات؛ وحظيت المملكة بفضل الله بمكانةٍ مميزةٍ في إدارة تلك الأزمة من خلال احتوائها لها".

وسأل الله تعالى أن يحفظ قيادة المملكة الرشيدة وأن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يبعد عنها كل مكروه ويبارك في أبنائها وبناتها ويجعلها دومًا في مقدمة دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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