الهيئات البرلمانية للأحزاب تبدأ وضع أجندتها التشريعية ذات الأولوية لكل حزب

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مع اقتراب شهر أكتوبر، والمقرر أن تبدأ فيه أعمال البرلمان بغرفتيه، تبدأ الأحزاب السياسية ممثلة في الهيئات البرلمانية في وضع أجندتها التشريعية، والتي تشمل القوانين ذات الأولوية لكل حزب، حيث أنهت غالبية الهيئات البرلمانية للاحزاب السياسية بمجلسي النواب والشيوخ استعدادتها لبدء دور الانعقاد الثاني في الفصل .

طالب الحزب المصري الديمقراطي بعقد حوار مجتمعي حول قضية الإيجار القديم، مؤكدًا أن الإيجار القديم على رأس أولوياته في دور الانعقاد الجديد.

وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحوار المجتمعي حول قضية الإيجار القديم هام جدًا قبل بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وأكد أن هناك ضرورة لتشريع قانون عاجل يخص الوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم للحكومة والمغلقة منذ عشرات السنوات لأن عدد تلك الوحدات كبير، مع تحرير فوري للعلاقة الإيجارية.

وأضاف: «لابد من وجود حل يخص الحالات المستحقة للدعم من المستأجرين فيجب وجود حل لها عبر تدخل حكومي لتلك الفئات غير القادرة، أما الباقي فهو المختص بخروج تعديل تشريعي يراعي الأبعاد الاجتماعية، فلا نقبل أن يُطرد مواطن في الشارع، وأن يبقى مواطن مالك ولا يجد قوت يومه، ومناقشتنا هدفها إيجاد علاقة متوازنة تراعي الفئات الكثيرة»«.

و تابع «منصور»: «لا يوجد حتى الأن أية خطة خاصة بمناقشة قصة الإيجار القديم في مجلس النواب، لكن نحن نتمنى ونأمل ونطلب وجود خطة زمنية في دور الانعقاد الثاني لمناقشة تلك المشكلة».

من جانبة قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب سيعقد اجتماعا عاما لهيئاته البرلمانية على مستوى المحافظات، الأسبوع المقبل، لتحديد أبرز القضايا في الأجندة البرلمانية، مشيرا في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن قانون الايجار القديم على رأس أولويات الحزب حيث يدير جلسات حوار مجتمعي بكافة أمانات الحزب على مستوي الجمهورية طيلة فترة اجازة البرلمان للخروج بقانون لا يميل لصالح كفة على حساب الكفة الأخري فلابد أن تكون العلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر .