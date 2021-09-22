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غلق 30 منشأة وإعدام 9 طن مواد غذائية في حملات لمديرية الصحة بأسوان

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غلق 30 منشأة وإعدام 9 طن مواد غذائية في حملات لمديرية الصحة بأسوان غلق 30 منشأة وإعدام 9 طن مواد غذائية في حملات لمديرية الصحة بأسوان

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قامت مديرية الصحة بتنظيم حملات رقابية بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على مدار الفترة الماضية شملت 350 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، حيث تم إغلاق عدد 19 منشأة بسبب عدم وجود تراخيص، وعدد 11 منشأة أخرى تمثل خطر داهم على الصحة العامة، بالإضافة لتحرير عدد 300 محضر للمخالفين .

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة من خلال قسم الأغذية بالمديرية، لافتاً إلى أنه تم إعدام 9 طن و621 كجم من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الأدمي منها لحوم ومنتجاتها ودواجن مجمدة ومعلبات وبهارات ومخبوزات، بجانب إعدام 8 ألاف و13 لتر من مواد غذائية أخرى شملت زيوت ومياه غازية وعصائر وخل، بالإضافة إلى ضبط كميات غذائية أخرى بسبب التغير في الخواص، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية حيث تم التحفظ على تلك الكميات لحين ورود نتيجة الفحص والكشف اللازم عليها بالمعامل المتخصصة، وأضاف إيهاب حنفى بأن الحملات نجحت أيضاً في ضبط مواد غذائية أخرى غير مطابقة للمواصفات منها 750 كجم، و56 طن سكر، و1170 لتر خل، و3 أطنان و356 كجم من الجبن و2 طن مخلل بسبب التغير في الخواص، علاوة على ضبط 6 أطنان و900 كجم حلاوة طحينية بسبب تغير في الخواص، مشيراً إلى أنه تم أيضاً ضبط كميات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات تضم 3 طن و865 كجم ملح، بجانب240 كرتونة أندومي، و10 ألاف قطعة حلويات لوليتا .

المصرى اليوم

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