انبي يتعاقد مع مدافع دجلة قبل مواجهة الأهلي

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نجح مسؤولى نادى انبي فى التعاقد مع خالد رضا مدافع فريق وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم دفاع الفريق، بناء على طلب من حلمي طولان المدير الفنى للفريق البترولى، وجاء ذلك قبل ايام قليله من مواجهة انبي مع الاهلي يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر.

وكلفت الصفقة خزينه النادى البترولى مايقرب من 2.5 مليون جنيه ، لتدعيم خط دفاع انبي خصوصا بعد رحيل رامى صبرى الى نادي فاركو ، ووقع خالد رضا على عقود انتقاله إلى نادى إنبى على بياض وترك تحديد الأمور المالية ومدة التعاقد إلى مسئولى النادى البترولى ليؤكد اللاعب رغبته ارتداء قميص إنبى فى الموسم الجديد واللعب تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى.

وأبدى خالد رضا رغبته فى ارتداء قميص إنبى في الموسم المقبل لا سيما بعد هبوط وادى دجلة إلى القسم الثانى وعدم تمكنه في البقاء في الدورى الممتاز وذلك لرغبة اللاعب في خوض تحدى جديد بقميص الفريق البترولى