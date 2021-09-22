أخبار عاجلة

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا -
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب -
"البلدية والقروية" تطلق المرحلة الثانية من حملة "صور وأرسل" خلال 30 ثانية -
صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال -
الفنان توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة صوره مع الكلاب المنتشرة علي السوشيال ميديا -
تحالف "2Africa" يعلن مد الكابل البحري إلى الخليج العربي والهند وباكستان -
تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور) -
نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية -
وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني -
أكثر من 10 أيام.. إجازات شهر أكتوبر (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

انبي يتعاقد مع مدافع دجلة قبل مواجهة الأهلي

Print
انبي يتعاقد مع مدافع دجلة قبل مواجهة الأهلي انبي يتعاقد مع مدافع دجلة قبل مواجهة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولى نادى انبي فى التعاقد مع خالد رضا مدافع فريق وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم دفاع الفريق، بناء على طلب من حلمي طولان المدير الفنى للفريق البترولى، وجاء ذلك قبل ايام قليله من مواجهة انبي مع الاهلي يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كاس .

وكلفت الصفقة خزينه النادى البترولى مايقرب من 2.5 مليون جنيه ، لتدعيم خط دفاع انبي خصوصا بعد رحيل رامى صبرى الى نادي فاركو ، ووقع خالد رضا على عقود انتقاله إلى نادى إنبى على بياض وترك تحديد الأمور المالية ومدة التعاقد إلى مسئولى النادى البترولى ليؤكد اللاعب رغبته ارتداء قميص إنبى فى الموسم الجديد واللعب تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى.

وأبدى خالد رضا رغبته فى ارتداء قميص إنبى في الموسم المقبل لا سيما بعد هبوط وادى دجلة إلى القسم الثانى وعدم تمكنه في البقاء في الدورى الممتاز وذلك لرغبة اللاعب في خوض تحدى جديد بقميص الفريق البترولى

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب

البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب

«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية