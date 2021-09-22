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موسيماني يغلق صفحة السوبر ويستعد لمواجهة إنبي في الكأس

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موسيماني يغلق صفحة السوبر ويستعد لمواجهة إنبي في الكأس موسيماني يغلق صفحة السوبر ويستعد لمواجهة إنبي في الكأس

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أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي صفحة مباراة السوبر المحلي، والتي خسرها الفريق بالأمس، أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس «الثلاثاء» على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وبدا الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيمانى، في التفكير في مواجهة إنبي، المقرر لها يوم السبت المقبل بالإسكندرية ضمن مباريات دور الـ16 لكأس .

وطالب موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق ملف السوبر بكل أحداثه من إيجابيات وسلبيات، وبدء التركيز في مباراة إنبي بكأس مصر والتى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب كأس مصر.

وتحدث موسيمانى مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز على إنبي واستعادة الانتصارات خاصة بعد خسارة بطولة السوبر، وهو الأمر الذي جعل الفوز على إنبي أمرا لابد من تحقيقه.

المصرى اليوم

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