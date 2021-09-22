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تعرف على نسب فوز الـ «6 الكبار» بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

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تعرف على نسب فوز الـ «6 الكبار» بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم تعرف على نسب فوز الـ «6 الكبار» بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

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كشفت تقارير صحفية عالمية في الساعات الماضية عن النسب المتوقعة بين الأندية الستة الكبار في إنجلترا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

ودائماً ما تدور ترشيحات الفوز بالألقاب في إنجلترا بين 6 أندية فقط، وهى: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام.

ووفقاً لمكاتب المراهنات في إنجلترا، والتي نشر نتائج مراهناتها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي جاءت نسب الأندية الـ 6 الكبار من حيث الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

تشيلسي (31%)

مانشستر سيتي (29%)

ليفربول (21%)

مانشستر يونايتد (14%)

توتنهام (0%)

أرسنال (0%)

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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