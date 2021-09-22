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شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

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تجهيز الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية استعداداً للزوار وتحت شعار "هي لنا دار"

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

‬ازدانت شوارع وميادين منطقة تبوك، بصور ملوك المملكة والأعلام والإضاءات الخضراء، احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار".

وشملت مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، من أعلام وإضاءات خضراء مدن ومحافظات ومراكز المنطقة على المباني الحكومية والمرافق العامة وفي الطرق والميادين العامة والمنتزهات.

وتضمّنت الاستعدادات تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية استعداداً لاستقبال الزوار لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

كما تضمنت التجهيزات التي قامت بها أمانة تبوك وبلدياتها تنفيذ عدد من اللوحات وفق الهوية البصرية الموحدة وعبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

شوارع تبوك تتوشح بالأخضر وصور ملوك المملكة احتفالاً باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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