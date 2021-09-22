تفصلهما يوما واحدا: الجزائر تنكس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس المؤقت بن صالح

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عادت الجزائر مرة أخرى خلال أسبوع واحد لتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح، الذي توفي، اليوم الأربعاء بعد أقل من أسبوع على وفاة رئيس البلاد الأسبق، عبدالعزيز بوتفليقة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية وفاة عبدالقادر بن صالح، الذي استلم الحكم مؤقتا لمدة 90 يوما فقط، بعد استقالة عبدالعزيز بو تفليقة.

وجاء بيان الرئاسة بأن جنازة الرئيس الراحل بن صالح ستشيع غدا الخميس، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

ووقف مجلس الأمة الجزائري اليوم، دقيقة صمت، «ترحما على روح رئيس الدولة السابق، عبدالقادر بن صالح».

وكان التلفزيون الحكومي الجزائري، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، وفاة رئيس البلاد السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان قد سلم عبدالقادر بن صالح، الذي شغل رئيس مجلس الأمة مقاليد الحكم إلى الرئيس الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون.

وقرر الرئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، تنكيس العلم الوطني، لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم، فيما كان قد قرر تنكيس الأعلام 3 أيام بدءا من السبت حتى الإثنين الماضي حدادا على وفاة الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.