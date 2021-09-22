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تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمساحة 9 آلاف متر بنصر النوبة

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تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمساحة 9 آلاف متر بنصر النوبة تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمساحة 9 آلاف متر بنصر النوبة

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واصلت محافظة أسوان جهودها بتنظيم الحملات المكبرة ضمن الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلاق الحملات داخل مركز ومدينة نصر النوبة في يومها الأول والتي أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة وذلك على مساحة 8802 م2.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المختلفة، وهو الذى يتوازى مع قيام المحليات بتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدى يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضى الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل.

المصرى اليوم

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