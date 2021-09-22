«برلمانية الوفد»: «الإيجار القديم» و«الغارمات» على أجندة الحزب في دور الانعقاد الجديد

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أعلن حزب الوفد عزمه التقدم بتعديلات على قانون الإيجار القديم مع بدء دور الانعقاد الثاني المقرر له أن يبدأ في الأسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل، حيث تشهد الساحة الحزبية استعداد الهيئات البرلمانية للاحزاب بمجلس النواب لوضع أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الجديد.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد :«يتضمن مشروع قانون الايجار القديم عدة تعديلات أبرزها تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم بنسبة 25% سنويًا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة. كما يمنع مشروع القانون فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين».

وأضاف «وهدان»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن الحزب لديه مشروع قانون آخر جاهز هو مشروع الغارمات والغارمين وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائبًا، تمت مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيه، ونأمل الموافقة عليه، إلى جانب مشروع قانون تقسيم وزيادة عدد المحافظات وهو تقسيم إدارى جديد للمحافظات بزيادة 11 محافظة جديدة، وحتى يتم الاستغلال الأمثل للثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وتسهم في دعم خطة الدولة التنموية والاقتصادية وتحقيق اللامركزية وسيكون له دور كبير جدًا في إحداث عملية التنمية الشاملة في المرحلة القادمة وخاصة في ظل وجود برنامج «حياة كريمة».