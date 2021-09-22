الكرملين يعرب عن أسفه لعدم تحدث بايدن عن بناء علاقات على أساس الاحترام المتبادل

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أعرب الكرملين عن أسفه لعدم تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أهمية بناء علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل، في كلمة ألقاها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال بيان اليوم الأربعاء: للأسف لم نسمع تصريحات مفادها أن العلاقات يجب بناؤها على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الآخر، وعلى أساس المساواة. لكنها مبادئ نتمسك بها نحن».

وأشار بيسكوف إلى أن الأهم بالنسبة لموسكو هو أن «بايدن تحدث عن انتهاء الحروب وافتتاح عهد الدبلوماسية، وهو كلام من المشجع سماعه بلا أي شك».