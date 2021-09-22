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وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب رفع الاثقال ويطالبهم بحصد الميداليات

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وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب رفع الاثقال ويطالبهم بحصد الميداليات وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب رفع الاثقال ويطالبهم بحصد الميداليات

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمنتخب المصري لرفع الأثقال لمناقشة استعدادات المصري للمشاركة في بطولة العالم.

شدد صبحي في لقاءه مع لاعبي المنتخب على أهمية الإستعداد للبطولة، والامر الذي سيتم من خلال المعسكرات التي نفذتها الوزارة بالإضافة إلى المعسكرات التي سيتم توفيرها للمنتخب للاستعداد للبطولة.

مضيفاً ان على اللاعبين العودة لروح الميداليات مرة أخرى بعد رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال وإمكانية مشاركته في البطولات مرة أخرى.

موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على إخراج جيل ثان من اللاعبين في جميع الرياضات وخاصة رفع الاثقال من خلال برنامج المشروع القومي للموهبة والذي ترعاه الوزارة وباشراف منها، حيث سيتم الاستفادة من اللاعبين المتميزين في المنتخب المصري لدمجهم مع اللاعبين الحاليين لتقوية المنتخب المصري والحفاظ على ثباته والعودة لحصد الميداليات في البطولات المختلفة.

المصرى اليوم

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