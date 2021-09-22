أخبار عاجلة

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا -
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب -
"البلدية والقروية" تطلق المرحلة الثانية من حملة "صور وأرسل" خلال 30 ثانية -
صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال -
الفنان توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة صوره مع الكلاب المنتشرة علي السوشيال ميديا -
تحالف "2Africa" يعلن مد الكابل البحري إلى الخليج العربي والهند وباكستان -
تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور) -
نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية -
وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني -
أكثر من 10 أيام.. إجازات شهر أكتوبر (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد 9 ثوانٍ.. مهاجم غازي عنتاب يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي ()

Print
بعد 9 ثوانٍ.. مهاجم غازي عنتاب يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي (فيديو) بعد 9 ثوانٍ.. مهاجم غازي عنتاب يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل محمد دمير مهاجم فريق غازي عنتاب أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي في المباراة المقامة حاليا والتي تجمع فريقه ضد نظيره باشاك شهير ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم.

وبمجرد لعب ضربة البداية أرسل مدافع غازي عنتاب طولية استقبلها مهاجم الفريق وتهيأت أمام محمد دمير الذي سددها مباشرة مسجلا أول أهداف فريقه في الثانية التاسعة من بداية المباراة ليكون أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي.

وينشط في الدوري التركي بالموسم الحالي نجما منتخب مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي، وأحمد ياسر ريان في فريق التاي سبور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب

البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب

الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)

الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)

«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012