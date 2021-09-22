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سجل محمد دمير مهاجم فريق غازي عنتاب أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي في المباراة المقامة حاليا والتي تجمع فريقه ضد نظيره باشاك شهير ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم.

وبمجرد لعب ضربة البداية أرسل مدافع غازي عنتاب طولية استقبلها مهاجم الفريق وتهيأت أمام محمد دمير الذي سددها مباشرة مسجلا أول أهداف فريقه في الثانية التاسعة من بداية المباراة ليكون أسرع هدف في تاريخ الدوري التركي.

وينشط في الدوري التركي بالموسم الحالي نجما منتخب مصر مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي، وأحمد ياسر ريان في فريق التاي سبور.