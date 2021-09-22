رسمياً.. غياب نجمي مانشستر سيتي 14 يوماً للإصابة

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تلقت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية بعد الكشف عن غياب اثنين من أهم لاعبي الفريق عن 3 مباريات مهمة للفريق السماوي خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن أن فريق مانشستر سيتي سيفتقد الثنائي إيمريك لابورت وجون ستونز نجمي خط دفاع الفريق لمدة أسبوعين على الأقل.

وعانى اللاعبان ستونز ولابورت مؤخراً من الإصابات مع فريق مانشستر سيتي حيث اعتمد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على ثنائية ناثان آكي وروبن دياز في الفترة الأخيرة.

وفي حال غياب النجمين لمدة أسبوعين، فإنهما سيغيبان عن مباراة القمة المهمة المرتقبة للفريق أمام نظيره تشيلسي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سيشكل مشكلة كبيرة لجوارديولا خاصة مع تعثر الفريق السماوي وتراجعه في الدوري مقارنة بالبلوز.

وأكدت صحيفة «تيليجراف» البريطانية اليوم الأربعاء أن الثنائي إيمريك لابورت وجون ستونز سيغيبان لمدة أسبوعين عن الفريق.