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الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد

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الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد

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كتب: أحمد مصطفى

أعلن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وفاة شقيقه محمد عبدالرحمن الرويشد من خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقدم العديد من نجوم الفن في الوطن العربي واجب العزاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة السورية أصالة، حيث كتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الله يرحم الأستاذ محمد عبدالرحمن الرويشد ويصبّر قلوب أهله وأحبّائه ولأستاذنا الغالي الحبيب عبدالله الرويشد دعوات كثيره لقلبه الكبير بالسكينة والصبر حفظه الله منّ كلّ مكروه ومنّ كلّ ألم».

ونشرت المذيعة الكويتية مي العيدان الخبر عبر حسابها على تطبيق انستجرام قائلة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن محمد رويشد شقيق الفنان عبدالله رويشد انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الابرار والصديقين والصالحين وينزله منزل حسن.. لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت».

وكان المطرب الكويتي عبدالله الرويشد قد شارك من قبل في أوبريت غنائي وطني بعنوان «جايلك يا » يقول فيه: يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتي في القلب شايلك.

أوبريت «جايلك يا مصر» من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتي عيسى العميري الذي يظهر في بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي ورعاية حازم بركة وغناء عبدالله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبدالمنعم.

المصرى اليوم

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