"الصحراء" تبثّ لقاءً مفتوحًا على الهواء مباشرة بمناسبة اليوم الوطني

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"العتيبي": وجبات ثرية من الثقافة والموروث والشعر تقدمها القناة للمشاهد

تطلق قناة الصحراء الفضائية غداً لقاءً مفتوحاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 91 يبث على الهواء مباشرة عند الساعة الثامنة مساء، ويستضيف شخصيات وطنية وأدبية للحديث عن هذه المناسبة الغالية على كل سعودي.

وأوضح المدير التنفيذي للقناة معيض بن عبد الله العتيبي، أن اللقاء الذي سيبث من الرياض في مقهى "لاونج عبادي الجوهر"، يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الذي يصادف يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م، ومواكبة للاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

وأضاف العتيبي أن اللقاء يقدمه المذيعان فهد العرجاني وخالد الحزيمي، بواقع ساعة لكل مذيع، ويستضيفان عبرها 4 شخصيات، يقدمون للمشاهد وجبة ثرية من المعلومات مثل: من أول أمير للرياض؟ ما دلالة السيفين والنخلة؟ إحصاء سكان مدينة الرياض، أول عاصمة للمملكة، وغيرها من المعلومات الإثرائية.

وبيّن المدير التنفيذي لـ"الصحراء" أن القناة تهتم بعرض باقة محتوى شعبي متميز، وبألوان متعددة من الشعر العربي بمختلف أنواعه، بمختلف الدول العربية، سواء كانت دولة السعودية ودول الخليج وغيرها، وتهتم بالموروث الشعبي والإبل وغيرها يهدف إلى استمتاع جميع المشاهدين.

وأبان "العتيبي" أن القناة تتصدر باستمرار المراكز الأولى من بين القنوات الشعبية العربية في ترتيب الأكثر مشاهدة حسب "إبسوس 2020"؛ ما يجعلها الخيار الأول لمحبي الموروث العربي منذ 14 عامًا، وما زالت الصحراء تنقل الصورة بكامل تفاصيلها للمشاهد.

يذكر أن "الصحراء" التي يملكها مشعل بن خالد بن حثلين، هي قناة تهتم بالموروث الشعبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية عامة انطلقت في العام 2007، وتقدم للمشاهد العربي مجموعة من البرامج التراثية وتهتم بالشعر وحياة الصحراء والمواقع الأثرية وغيرها.