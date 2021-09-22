"المنديل": اليوم الوطني مناسبة سعيدة للسعوديين والمقيمين

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قدم التهنئة للقيادة والشعب السعودي بالمناسبة

قدم الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" المهندس فيصل بن بدر المنديل، باسمه ونيابة عن منسوبي وأعضاء الهيئة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩١، الذي يمثل ذكرى توحيد وطننا الغالي وطن السلام والإنسانية والخير والعطاء.

وأكد المهندس المنديل أن هذه المناسبة عزيزة على كل مواطن ومواطنة ومقيم، مشيراً إلى ما تحقق خلال مسيرة المملكة من تطوير وتنظيم لمهنة التقييم في جميع المجالات وذلك بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ومن قبل وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين؛ حيث تعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتسعى الهيئة لتحقيق أهدافها المرتبطة برؤية "2030" عبر تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى الممارسين لها لزيادة الشفافية والثقة في السوق وحفظ الحقوق لكافة الأطراف.

وأضاف المنديل يقول: "لعلي أستثمر هذه الفرصة لاستعراض أبرز ما نفخر به من منجزات للهيئة، وذلك استناداً إلى ما تمارسه من دور كبير في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي نحو مهنة التقييم، وتعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية، وتحسين الفاعلية المؤسسية؛ حيث بلغ عدد العضويات التي قدمتها الهيئة لممارسي مهنة التقييم أكثر من "٣٠٠٠" عضوية، في حين تم الترخيص لأكثر من "٥٠٠" منشأة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من "1500" برنامج تدريبي في جميع فروع الهيئة، استفاد منها ما يتجاوز الـ"26.000" متدرب ومتدربة".

وأكد المنديل خلال حديثه أن الهيئة استطاعت بفضل الدعم الذي تنعم به من القيادة الرشيدة ومن مجلس إدارتها من الحصول على اعتمادات دولية في جميع فروع التقييم "العقار، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، وأضرار المركبات"، وتأتي هذه الاعتمادات تأكيدًا على كفاءة البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة وما تحويه من مهارات تعليمية متوائمة مع ما تقدمه المنظمات الدولية، كما انضمت الهيئة إلى عضوية مجلس معايير التقييم الدولية IVSC، وتمثل الهيئة المملكة في ثلاثة مجالس تنفيذية في المجلس.