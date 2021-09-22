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الأفلاج.. برنامج تدريبي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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طرح تعريفًا حول مفاهيم جرائمها وتحديد المخاطر وطرق الوقاية منها

الأفلاج.. برنامج تدريبي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقامت جمعية الأفلاج الخيرية أمس برنامجًا تدريبيًّا لموظفي الجمعية والجمعيات الخيرية والاجتماعية بالمحافظة عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقدمت الدورة باهتمام لموظفي الجمعية وعدد من موظفي الجمعيات الخيرية بالأفلاج، تعريف غسل الأموال ومراحله الثلاثة والمخاطر الناتجة عنه والوقاية منها.

وطرحت الدورة تعريفًا حول مفاهيم جرائم تمويل الإرهاب وتحديد المخاطر وطرق الوقاية منها، إضافةً إلى آلية تقييم المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها، وضرورة وجود السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.

الأفلاج.. برنامج تدريبي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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