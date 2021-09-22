خبير مائي: اكتمال إيراد النيل الأزرق قبل نهاية الموسم بـ39 يوما

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أكد الدكتور عباس شراقي الخبير المائي والاستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، اكتمال إيراد النيل الأزرق قبل نهاية الموسم بـ39 يوما، موضحا أن متوسط إيراد النهر يبلغ خلال شهور الأمطار الأربعة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر حوالى 41 مليار متر مكعب، ثم يكمل 50 مليار متر مكعب باقى العام من الأمطار الخفيفة وبحيرة تانا.

وأضاف شراقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بلغ إيراد النيل الأزرق اليوم الأربعاء 22 سبتمر 483 مليون متر مكعب، ولأول مرة يقل عن نصف مليار منذ نهاية يوليو الماضى، إلا أنه أعلى من المتوسط بنسبة 32% لمثل هذا اليوم».

وتابع: «بهذا يصل إجمالى كمية مياه النيل الأزرق عند سد النهضة منذ بداية يوليو الماضى حتى اليوم إلى 41 مليار متر مكعب مقسمة كالآتى: يوليو (9)، أغسطس (20)، حتى 22 سبتمبر (12)، وباقى ايراد شهر سبتمبر وأكتوبر هو زيادة الفيضان لهذا الموسم التي تصل إلى حوالى 10 مليار متر مكعب، تم تخزين 3 مليار متر مكعب منها في سد النهضة والباقى 7 مليار سوف يمر من أعلى الممر الأوسط».

وأشار شراقي إلى أن بحيرة سد النهضة مازات في أعلى مستوى لها بتخزين 10 مليار متر مكعب عند منسوب 579 متر فوق سطح البحر كما هو واضح في آخر صورة فضائية، وسوف تبدأ في الانخفاض تدريجيا الأسابيع القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثانى وهو 573 متر باجمالى 8 مليار متر مكعب.