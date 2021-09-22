جدل بين أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي: سنصبح دُفعة تجارب

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تسبب الكتاب الدورى الذي أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والخاص بآليات وضوابط التقييم والدراسة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالنظام التعليمي الجديد في حالة من الجدل بين أولياء أمور الطلاب.

وأكد أولياء الأمور أن قرار تدريس 12 مادة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بخلاف تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية هو قرار قاسى على الطلاب في هذه المرحلة العمرية.

وأجرى «اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم» استطلاعا لرأى أولياء الأمور حول القرار، وقالت عبير أحمد مؤسس الاتحاد، إن هناك انقسام بين أولياء الأمور حول القرارات الجديدة الخاصة بطرق وأسلوب تقييم الصف الرابع الإبتدائي، مطالبة الوزارة بسماع وجهة نظر الطرفين حتي نستطيع تقييم القرارات بشكل يتماشي مع مصلحة الطلاب بالرابع الإبتدائي ويرفع المعاناه عن أولياء الأمور.

وعلق أولياء الأمور على القرار قائلين: «صعب ننقل الطالب نقله زى دي مرة واحدة عن طريق ٣ إمتحانات ومخرجات وألوان وإمتحانات خاصة إننا الـ ٣ سنين اللى فاتت لم يمتحن الطلاب أي حاجه ولم يدرسوا المنهج كله وفيه مناهج لم تدرس مثل اكتشف وكونكت وكونكت بلس واحترام القيم، وهانتفاجىء بنظام إمتحان منعرفش عنه حاجه ولا تم تدريبهم عليه مدرسين وطلبه وكالعادة هانبقى دفعة تجارب».

وقالت ولي أمر: «أسلوب التقييم ممتاز أن يكون على ٣ إمتحانات خلال الترم».

وذكرت ولي أمر أخرى: «الإمتحان على المنهج كامل عبء كبير جدا».

واستكملت: «كويس جدا وده هيلزم المدرس أنه يستكمل المنهج مع الطلبة ويشجع الولاد على المذاكرة والتنافس مع بعض».

وقالت ولية أمر أخرى: «ده عبء على الطالب والأم وحاجه غير محتملة في الوقت والظروف دي، عاوزين تخفيف وتسهيل وتقليل مش العكس».

من جانبه، نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا للمناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى ومنها كتاب «المهارات المهنية»، قائلا: ونحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب «المهارات المهنية» و«الدراسات الاجتماعية» و«القيم واحترام الآخر» لهذا العام وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

كما أعلن شوقى ان الوزارة قد انتهت من تاليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقررت الوزارة تطبيق المناهج الدراسية على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بكل مدارس التعليم العام: (الرسمية– الرسمية للغات– الرسمية المتميزة للغات– الخاصة بنوعيها العربي واللغات).

وتشمل المناهج الدراسية: التربية الدينية الإسلامية- التربية الدينية المسيحية- القيم واحترام الآخر- اللغة العربية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- اللغة الإنجليزية (Connect)- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة التوكاتسو- واللغة الإنجليزية (Connect Plus).

وأكدت الوزارة أن مجمل الفترات لليوم الدراسي (4) فترات ،ومجمل الفترات أسبوعيا (20) فترة ،ومدة الفترة (حصتان 90) دقيقة .

وبالنسبة لأنشطة التوكاتسو يقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارت المهنية يقوم بها معلمي المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية أو التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

ويعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

ويدرس الطلاب في الصف الرابع (12) مقررا دراسيا بالإضافة إلى التوكاتسو، يتم تقيمها بناء على الاختبارات: والتى تقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأيضا المهام الأدائية: تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وهي تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولي يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

وكذلك المواظبة على الحضور: يخصص (5) درجات من كل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة وتحسب كما يلي: يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة، يتغيب أحيانًا (٣ أيام) بعذر مقبول ٥ درجات،ويواظب على الحضور، يتغيب أحيانًا ( ٣ أيام) بدون عذر ٣ درجات، ويتغيب بدون عذر كثيرًا ١درجة، ويشترط تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، وعدا ذلك يعتبر الطالب راسبا.