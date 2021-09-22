المقاصة يعسكر فى اكتوبر استعداداُ للموسم الجديد

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قرر تامر مصطفي المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى مصر المقاصة، خوض معكسر مغلق فى احد فنادق مدينة 6 اكتوبر ، ضمن تحضيرات الفريق، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ، و يخوض الفريق الفيومي معسكره فى اكتوبر يوم 9 اكتوبر الجاري يتخلله ثلاث مباريات ودية ، من اجل تجهيز اللاعبين على المستوى الفني و البدني بشكل جيد

ويتدرب فريق المقاصة بشكل يومى على ملعب استاد الفيوم في حضور كل اللاعبين سواء اللاعبين القدامي المستمرين بقائمة الفريق الفيومي أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها لتدعيم صفوف الفريق وسد العجز في بعض المراكز بصفوف الفريق الفيومي، ويعكف مسئولو نادى المقاصة على حسم ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الجهاز الفنى لتدعيم عدد من المراكز خاصة الجناحين ورأس الحربة وقلب الدفاع والظهير الأيمن