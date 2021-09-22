محافظ بني سويف يتفقد التدريب العملي للتعامل السريع مع سقوط أمطار

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تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، التدريب العملى الذي تنفذه الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف استعداداَ لموسم الشتاء وما يصحبه من تقلبات في الطقس وسقوط الأمطار، حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي،المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بني سويف

وطبقت شركة المياه بالتعاون مع الوحدة المحلية نموذج محاكاة لشفط وكسح مياه الأمطار بإحدى النقاط المحتملة لتجميع المياه بها في حالة سقوط أمطار غزيرة، وذلك بهدف التدريب العملى وسرعة التعامل في المواقف الطارئة مما يساهم في تقليل آثار ذلك في حالة الطوارئ الخاصة بتقلبات الطقس.

ومن جانبه وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالتعاون مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصيحي ببنى سويف بحصر النقاط المحتمل تجمع مياه الأمطار بها في حالة سقوط الامطارلسرعة التعامل معها وتجهيز المعدات اللازمة لذلك وحشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية.

وناقش المحافظ مع رئيس شركة المياه خطة الصيانة الشاملة للمعدات والأجهزة ومحطات تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار ومخرات السيول ومراجعة أعمال المرافق على مستوى المحافظة والتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشدد المحافظ على مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات، وكذلك الاستعداد الكامل لجميع المعدات حال سقوط الأمطار لحين انتهاء النوات،مع التركيز على النقاط الساخنة، ووضع بعض النقاط الساخنة المحتملة لتجمع المياه بها مثل النقاط القربية من مخر سيل سنور ومطالع ومنازل الكباري الرئيسية والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس الشركة اللواء احمد الصحصاح أن الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، قامت بالتأكد من جاهزية وكفاءة المعدات بمراجعة النقاط الساخنة، ويجرى حالياً تنفيذ الصيانة الشاملة للشبكات والمصافي، وكذا الاطمئنان على جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية ،بالإضافة إلى مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

كما ناقش المحافظ مع رئيس الوحدة المحلية وشركة المياه آليات عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وآليات التواصل الدائم والتعامل مع نشرات وبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية،ووضع خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام المناوبات والجاوالجاهزية المناسبة في حالة الطوارئ.