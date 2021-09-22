ميكنة إجراءات العمل بإدارات التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه محافظات القناة

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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم خطط العمل في مجالات خدمة العملاء والخط الساخن والتوعية والمشاركة المجتمعية، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولاً لأفضل معدلات أداء خلال الفترة القادمة.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة محافظات القناة ورشة عمل بمركز تدريب مصطفى كامل بمحافظة الاسماعيلية بعنوان «ميكنة أعمال إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق” Drops»، بمشاركة عدد من الشركات التابعة منها «محافظات القناة – دمياط- الشرقية – شمال وجنوب سيناء».

وتناولت ورشة العمل استعراض قاعدة بيانات برنامج DROPs لميكنة اعمال وانشطة المشاركة المجتمعية وتدريب العاملين بادارات التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركات التابعة على اليات التعامل مع البرنامج وذلك في اطار توجه الدولة بالتحول الرقمي والاستغناء عن الإجراءات الورقية.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة في مجالات التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن والمشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الهام للعاملين بمراكز وإدارات خدمة العملاء والتوعية والمشاركة المجتمعية والتى تنعكس بصورة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .