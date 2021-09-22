نفوق 22 رأس ماشية في حريق داخل معلف بالشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في معلف مواشي بأحدي القري التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، وأسفر الحريق عن نفوق 22 رأس رأس ماشية عجول.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في معلف لتربية رؤوس الماشية، بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، فيما أسفر الحريق عن نفوق 22 رأس ماشية عجول .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والوقوف علي أسبابه.