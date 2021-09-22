أخبار عاجلة

العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية -
جامعة شقراء تحتفل بذكرى اليوم الوطني -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
"أوبو" تطرح هاتف Reno6 5G بالسوق السعودي بقيمة 2.999 ريالاً -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة -
هذه المشروبات تحوّل نتيجة تحليل "كورونا" إلى إيجابي -
"فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا -
"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات -
وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة -
سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

نفوق 22 رأس ماشية في حريق داخل معلف بالشرقية

Print
نفوق 22 رأس ماشية في حريق داخل معلف بالشرقية نفوق 22 رأس ماشية في حريق داخل معلف بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في معلف مواشي بأحدي القري التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، وأسفر الحريق عن نفوق 22 رأس رأس ماشية عجول.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في معلف لتربية رؤوس الماشية، بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، فيما أسفر الحريق عن نفوق 22 رأس ماشية عجول .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والوقوف علي أسبابه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور)

تواضروس الثاني يترأس صلوات جنازة الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية (صور)

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد جاهزية المدن الجامعية

وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني

وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفني

أكثر من 10 أيام.. إجازات شهر أكتوبر (تعرف عليها)

أكثر من 10 أيام.. إجازات شهر أكتوبر (تعرف عليها)