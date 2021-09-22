رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف خطة المحطة لاستقبال المولد النبوي الشريف

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كتب: أحمد مصطفى

كشف الإذاعي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القران الكريم، خطة استقبال المولد النبوي الشريف، مشيراً إلى أن الإذاعة تتأهب لشهر ربيع الأول بمجموعة من الأنشطة الإذاعية التي تواكب ذكرى ميلاد خير البشر.

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن خطة الإذاعة في شهر ربيع الأول تتمثل في بث خارجي بشكل يومي طوال الشهر، بالإضافة للعديد من اللقاءات مع علماء الأزهر الشريف للتحدث عن النبي وسرد سيرته العطرة، مشيراً أنه سيكون هناك ابتهالات ومدح للنبي بين فواصل البرامج.

وأشار رئيس إذاعة القرآن الكريم إلى أنه يتم البحث والمشاورة للوصول إلى خطة لتطوير الإذاعة وما يقدم بها من محتوى خلال الفترة المقبلة، فإذاعة القرآن الكريم صديقة للبيوت والسيارات والمحلات التجارية، وفاتحة أحاديثها في كل الأوقات، وهدف إذاعة القرآن الكريم أن تصل رسالة الإسلام الوسطي في السماحة والقبول والمحبة والسلام وهكذا هو الإسلام الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف.

وأعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية مؤخراً، اختيار المذيع والإعلامي رضا عبدالسلام، ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، بعد فراغ المنصب منذ 3 أشهر عقب بلوغ حسن مدني الرئيس السابق للشبكة سن التقاعد.

ويعتبر «عبدالسلام» أول رئيس لشبكة إذاعية مصرية من متحدي الإعاقة، حيث يعاني منذ مولده من ضمور في الذراعين، ما سبب له الكثير من المتاعب التي حرمته من الالتحاق بالإذاعة في بداية مشواره، ولكنه نجح لاحقًا في عام 1987 في الالتحاق بها مذيعًا واستمر عمله مذيعَ ربطٍ طوال هذه السنوات.