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القضاء التونسي يوقف مجددا سيف مخلوف

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القضاء التونسي يوقف مجددا سيف مخلوف القضاء التونسي يوقف مجددا سيف مخلوف
أوقف القضاء العسكري التونسي مجددا النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيّد، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المسّ بكرامة الجيش»، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ومخلوف رئيس «ائتلاف الكرامة» المحافظ والحليف لحركة النهضة ذي المرجعية الإسلامية، وتم توقيفه ثم إطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

ورُفعت الحصانة النيابية عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

وقال محاميه أنور أولاد علي إن توقيفه «غير مرتبط بحادثة المطار بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري».

ويُتهم مخلوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.


الوطن السعودية

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