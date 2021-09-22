رحلة جوية كل 3 دقائق لمدة أسبوع

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أضافت الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 237 رحلة للقطاعَين الداخلي والدولي، بدأت خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي 2,8 ألف رحلة، إلى جانب استعراض جوي يجوب ثلاث مدن في المملكة، موضحة أنه ستقلع كل 3 دقائق طائرة من طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية خلال احتفالية اليوم الوطني لمدة أسبوع، تلبية للطلب العالي، وتسهيلا على المسافرين للوجهات الداخلية والخارجية.

وتتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد عن 87,6 ألف مقعد، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع أكثر من 613 ألف مقعد، وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايدًا من المسافرين.