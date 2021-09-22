المقاولون العرب يقترب من التعاقد مع محمد طلعت

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دخل مسؤولو نادى المقاولون العرب في مفاوضات قوية مع محمد طلعت، مهاجم الفريق السابق، والذي انتهى عقده مع فريق الإنتاج الحربي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب، وتدعيم هجوم الفريق بناء على طلب من عماد النحاس، المدير الفنى للفريق.

وحتى الآن نجح المقاولون العرب في التعاقد مع 4 لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية الحالية، وهم عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب إنبى السابق.

وقرر الجهاز الفنى للمقاولون العرب النزول بالأعمار السنية في الفريق والتي كلفته الظهور بمستوى سئ في الموسم الماضي، وقرر الاستغناء عن 10 لاعبين دفعه واحدة وهم، إبراهيم صلاح، عبدالرحمن فاروق، عبدالوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد على، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.