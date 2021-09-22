«القومي للبحوث» يناقش التقنيات الحديثه لخدمة محور الغذاء للتنميه المستدامة لرؤية 2030

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يعقد الملتقى العلمي الثاني لقسمي كيمياء مكسبات الطعم والرائحة وقسم الزيوت والدهون بشعبة الصناعات الغذائيه بالمركز القومى للبحوث تحت عنوان «الاتجاهات والتقنيات الحديثه لخدمة محور الغذاء للتنميه المستدامة لرؤية 2030».

ويقام الملتقي الاسبوع المقبل تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وبحضور اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق.

وتدور محاور الملتقى حول الاتجاهات الحديثة في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية بصفة عامة ومجال الزيوت والدهون ومشتقاتها، وكذلك مجال مكسبات الطعم والرائحة بصفة خاصة والنانوتكنولوجى وتعظيم الإستفادة من النواتج الثانية، كما سيتم التركيز على التوجهات العالمية الحديثة في هذه المجاالت لخدمة «محور الغذاء» للتنميه المستدامة لرؤية 2030 “ويشارك في إثراء الملتقى كمحاضرين كوكبة من العلماء والخبراء المصريين المتخصصين في مجال االغذاء والتغذية.

وستصدر عن الملتقى توصيات من الخبراء في هذا المجال للنهوض والتطوير في مجال الغذاء والتغذية، وسيتم خالل الملتقى تكريم العلماء المتميزين في مجال الغذاء والحاصلين على جوائز من أكاديمية البحث العلمى وكذلك فريق إصدار موسوعة الاغذية الشعبية المصرية.