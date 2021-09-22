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الأمان الرقمي وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الإبتدائي

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الأمان الرقمي وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الإبتدائي الأمان الرقمي وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الإبتدائي

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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، صورًا لكتاب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمقرر تدريسه لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: «لمحات كتاب «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»- الصف الرابع الابتدائي
ونحن نستعد لإطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني أن أشارككم بعض الصفحات من كتاب «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لهذا العام وهي مادة جديدة تضاف لأول مرة وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد».

وتضمن الكتاب عددًا من الموضوعات منها (المستكشف النشط، والتكنولوجيا وتطورها التاريخي، ومكونات جهاز الكمبيوتر، والبرمجيات وأنظمة التشغيل، ودعم الأشخاص ذوي الهمم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المشكلات الشائعة والحلول، وجمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية، وإعداد التقارير ونتائج الأبحاث، والمخاطر المرتبطة بالانترنت والحماية منها، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحيحة وأخلاقية، وكيفية البحث على الانترنت، ومن يمكنه مساعدتك في حل المشكلات أثناء استخدام الإنترنت، وخطة شخصية للأمان الرقمي).

الأمان الرقمى وتحليل البيانات وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى
الأمان الرقمى وتحليل البيانات وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى
الأمان الرقمى وتحليل البيانات وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى
الأمان الرقمى وتحليل البيانات وأخلاقيات وسائل التواصل.. تعرف على منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى

المصرى اليوم

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