رسيماً.. أحمد دياب رئيساً لرابطة اندية الدوري.. ومتعب نائباً

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تولى احمد دياب رئاسة رابطة اندية الدورى الممتاز، وذلك عقب انتهاء فعاليات الانتخابات التي اجريت صباح اليوم في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، كما اختير عماد متعب نجم الاهلي السابق، منصب نائب رابطه الاندية، وضمت العضوية كلاً من: ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت.

يأتى ذلك في الوقت الذي عقدت فيه رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.