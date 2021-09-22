يسرا اللوزي ودرة يقعان في مأزق.. نفس قصة المسلسل «توارد أفكار أم تشابة مقصود»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كتبت: ريهام مصطفى

«بالورقة والقلم» هي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي بدأ عرضها على شاشة «دي إم سي» مع بداية الإسبوع الجاري، وتناقش فيها الفنانة يسرا اللوزي قضية زواج الصالونات ومعايير اختيار الزوج المناسب بالورقة والقلم، وهذا ما قد يفلح أحيانا، أو يتعارض مع مشاعر القلب في حين آخر.

وتجسد يسرا دور فتاة من أسرة ميسورة الحال، تُخطب لشاب مناسب بكل المعايير، لكنها مع الأحداث تكتشف أن هناك تعارض بين مشاعر قلبها نحوه، ورغبتها في عدم استكمال الخطوة، والتي لا تجد لها مبرر وبين القائمة التي أعدتها للعريس المثالي، والذي نجح في تخطي معظمها.

وقد تم مناقشة تلك القضية في نفس الموسم الدرامي ولكن من منظور مختلفـ، فمع بداية عرض الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» من خلال «حكاية غالية»، قامت الفنانة درة

بمناقشة زواج الصالونات لكن من خلال العالم الافتراضي، وإقامة مشروع مثل الزواج عن طريق التعارف على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حققت تلك القصة فور عرضها تفاعلا ملموسا على السوشيال ميديا، لما مسته في العديد من البيوت المصرية، سواء من معاناة الأسرة حين يكون لديها بنت تأخر سن زواجها، أو مرحلة الضغط التي تمارس على تلك الفتاة، والتي تبدأ من أول رحلة البحث عن عريس مناسب، وإرغامها على تقديم التنازلات لإتمام الزيجة ظنا منهم أن من صالحها اللحاق بقطار الزواج، بدلا من نظرة المجتمع لها وتلقيبها بعانس، بالإضافة إلى سيطرة عالم السوشيال ميديا على المجتمع، مما أضاف أعبائا كانت لا تخطرعلى أذهان الأهالي.

الحكاية كانت من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، وشارك درة في بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام اسماعيل ومن إخراج شيرين عادل.

أما حكاية «بالورقة والقلم» فهي من بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، على الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.